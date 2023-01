UFFICIALE - Bereszynski è del Napoli, arriva il tweet di ADL: "Benvenuto Bartosz!"

Come circolato nei giorni scorsi, Bereszynski approda in azzurro in prestito con diritto di riscatto.

Benvenuto Bartosz! Twitta così Aurelio De Laurentiis per il classico tweet di benvenuto per annunciare l'arrivo di Bereszynski, laterale polacco prelevato dalla Sampdoria. Come circolato nei giorni scorsi, Bereszynski approda in azzurro in prestito con diritto di riscatto. Benvenuto Bartosz! #ADL pic.twitter.com/1xCpytw7Wg — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 7, 2023