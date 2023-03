UFFICIALE - Brutte notizie per il Napoli: infortunio Bereszynski con la Polonia

Il Napoli è già stato informato. Il giocatore resterà in ritiro per cominciare la riabilitazione

Infortunio in Nazionale per Bartosz Bereszynski. L'ex Sampdoria ha riportato, come si legge nella nota ufficiale, "una distorsione al legamento del ginocchio durante l'allenamento". Secondo i medici della sua Nazionale l'infortunio non è grave, ma il rientro in campo è previsto tra almeno due settimane. Il Napoli è già stato informato. Il giocatore resterà in ritiro per cominciare la riabilitazione. Bereszynski sarà costretto a saltare le sfide contro Repubblica Ceca e Albania. Al suo posto è stato convocato Tymoteusz Puchacz del Panathinaikos.