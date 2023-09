UFFICIALE - Camerun, 3-0 al Burundi e si qualifica per la Coppa d'Africa: 90' per Anguissa

Non trema il Camerun di Zambo Anguissa, titolare e in campo per 90', che batte per 3-0 il Burundi e si riprende la vetta del Gruppo C

Non trema il Camerun di Zambo Anguissa, titolare e in campo per 90', che batte per 3-0 il Burundi e si riprende la vetta del Gruppo C di qualificazione alla Coppa d'Africa di gennaio. 7 punti per i camerunesi, 5 per la Namibia e 4 per il Burundi, steso dai gol di Mbeumo, Wooh e Aboubakar. Con questa vittoria il Camerun vola in Coppa d'Africa ed il Napoli perderà Anguissa a gennaio (oltre ad Osimhen).