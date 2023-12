UFFICIALE - Champions League, ecco le date di Napoli-Barcellona e Barcellona-Napoli

La sfida di andata tra Napoli e Barcellona si giocherà il 21 febbraio allo Stadio Maradona (ore 21). Il match di ritorno è in programma il 12 marzo

L'Uefa ha annunciato le date degli ottavi di finale di Champions League. La sfida di andata tra Napoli e Barcellona si giocherà il 21 febbraio allo Stadio Maradona (ore 21). Il match di ritorno è in programma il 12 marzo in Spagna. Il Barcellona quest'anno gioca le proprie gare interne allo Stadio olimpico Lluís Companys per i lavori di ristrutturazione del Camp Nou.