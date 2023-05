UFFICIALE - Di Lorenzo, Ndombele e Politano non si sono allenati in gruppo

Di Lorenzo ha fatto allenamento personalizzato in campo. Politano e Ndombele hanno terminato anzitempo la seduta in seguito a un trauma contusivo

Allenamento mattutino per il Napoli a due giorni dalla partita contro il Bologna. Nel report ufficiale, il Napoli fa sapere che Di Lorenzo ha fatto allenamento personalizzato in campo. Politano e Ndombele hanno terminato anzitempo la seduta in seguito a un trauma contusivo.