UFFICIALE - Differenziato per Albiol, sarà out contro il Frosinone: i convocati di Ancelotti, c'è Younes

Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone al San Paolo per l'anticipo della 15esima giornata di Serie A in programma sabato alle ore 15.

La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio e poi torello. Successivamente partitina a campo ridotto.

Chiusura con esercitazioni al tiro. Differenziato per Albiol che non sarà del match

I convocati: Ospina, Karnezis, Meret, Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Hysaj, Zielinski, Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Hamsik, Younes, Mertens, Callejon, Milik, Insigne, Ounas.