UFFICIALE - Entusiasmo Champions! Napoli-Eintracht, è già sold-out: polverizzati tutti i biglietti

Lo Stadio Diego Armando Maradona è già sold out per la sfida all'Eintracht Francoforte in programma mercoledì prossimo 15 marzo. In queste ultime ore sono stati polverizzati gli ultimi biglietti per il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si prevede dunque un atmosfera da brividi per una partita che può regalare al Napoli lo storico accesso ai quarti di finale.