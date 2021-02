UFFICIALE - I convocati per Granada: solo 14 elementi, Gattuso convoca 6 giovani

Granada-Napoli domani al Nuovo Stadio "Los Carmenes" alle ore 21 per i sedicesimi di andata di Europa league. Nell'elenco dei convocati di Gattuso, come previsto, ci sono diversi elementi della Primavera come il portiere Idasiak, Costanzo, Zedadka, D'Agostino, Labriola e Cioffi.

I convocati di Gattuso: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Osimhen, Politano, Insigne, Cioffi (58), Costanzo (maglia 38), Zedadka (maglia 3), D'Agostino (maglia 56), Labriola (maglia 61).