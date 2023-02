UFFICIALE - I convocati per la Cremonese: Ndombele e Demme ok, gruppo ancora al completo

GIOVANILI RILEGGI LIVE - PRIMAVERA, NAPOLI-LECCE 2-3: KO INTERNO, TROPPE DISATTENZIONI DIFENSIVE Il Napoli perde in casa col Lecce per 3-2 pagando le troppe disattenzioni difensive. Il Napoli perde in casa col Lecce per 3-2 pagando le troppe disattenzioni difensive. LE ALTRE DI A UDINESE-SASSUOLO, CHE SHOW AL 45': GIÀ QUATTRO RETI E SI FA MALE BERARDI Vibrante primo tempo tra Udinese e Sassuolo. La gara è sul 2-2 al 45esimo. Gol lampo di Udogie, pari di Henrique, poi si fa male Berardi e arrivano altri due gol, prima con Bijol e poi con l'autorete di Perez a tempo ormai scaduto. Vibrante primo tempo tra Udinese e Sassuolo. La gara è sul 2-2 al 45esimo. Gol lampo di Udogie, pari di Henrique, poi si fa male Berardi e arrivano altri due gol, prima con Bijol e poi con l'autorete di Perez a tempo ormai scaduto.