UFFICIALE - Il Napoli termina l'isolamento fiduciario: l'ASL dà l'ok, gli azzurri tornano a casa

Il Napoli può rompere la bolla. E' arrivata in questi minuti la nota da parte del club azzurro che, sulla base delle disposizioni sanitarie ricevuto proprio nelle ultime ore, ha avuto il lascia passare per mandare a casa tutti i giocatori, di fatto ratificando la fine dell'isolamento fiduciario dopo la positività al Covid di Zielinski ed Elmas: "La UOPC Capua dell’Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell’isolamento fiduciario del gruppo squadra presso il Training Center e quindi si torna tutti a casa!".

