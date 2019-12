UFFICIALE - Il report ed i convocati di Gattuso: out Ghoulam, seduta tattica per reparti

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico.

Gli azzurri preparano il match contro il Parma di domani al San Paolo per la 16esima giornata di Serie A alle ore 18.

Dopo una prima fase di attivazione in palestra la squadra si è spostata sul campo 2. Ad inizio seduta riscaldamento ed esercitazioni tecnico tattiche, a seguire partita a campo ridotto e sedute tattiche per reparti. Ghoulam ha lavorato parte personalizzato e parte in gruppo.

I convocati: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Amin, Zielinski.