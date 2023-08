UFFICIALE - Infortunio Osimhen, si tratta di trauma distorsivo: le ultime

Come vi avevamo raccontato nel live dell'allenamento, Osi si era fermato e subito era intervenuto lo staff medico

Non sono buone le notizie relative a Victor Osimhen. Come riportato dal Napoli, infatti, l'attaccante azzurro questa mattina ha lasciato anzi tempo l’allenamento per un trauma distorsivo alla caviglia destra. Come vi avevamo raccontato nel live dell'allenamento, Osi si era fermato per una botta e subito era intervenuto lo staff medico, poi il comunicato del club azzurro in attesa di capire l'entità della problema.

Vuoi seguire Tutto Napoli.net ma sei in vacanza? Scarica gratuitamente la nostra applicazione (cerca "Tutto Napoli" sugli store o clicca qui per App Store e Android Store) per poterci seguire comodamente da Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli.net è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).