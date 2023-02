UFFICIALE - Infortunio per Raspadori: risentimento muscolare, salterà la Champions?

Tegola in casa Napoli proprio alle porte della Champions League. Come riporta il club azzurro nel consueto report

TuttoNapoli.net

Tegola in casa Napoli proprio alle porte della Champions League. Come riporta il club azzurro nel consueto report, "Raspadori è uscito anzitempo per un risentimento muscolare. Nei prossimi giorni l'attaccante azzurro sarà sottoposto ad esami strumentali".

Probabile a questo punto che possa saltare la sfida contro l'Eintracht in programma tra una settimana ma come specificato dal club azzurro si attendono ora i risultati degli esami per avere un quadro della situazione più chiaro.