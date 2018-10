UFFICIALE - La UEFA apre un procedimento disciplinare contro il Napoli: fumogeni e occupazione delle scale al San Paolo

Arrivano brutte notizie per il Napoli: la UEFA ha ufficializzato l'apertura di un procedimento disciplinare contro il club azzurro dovuto al lancio di fumogeni avvenuto durante la gara col Liverpool e all'occupazione delle scale sulle gradinate dello stadio San Paolo da parte dei tifosi, pratica ovviamente vietata per ragioni di sicurezza. Il caso sarà discusso il prossimo 18 ottobre insieme a quelli di PSG (fumogeni ed incidenti tra tifosi) 3 Stella Rossa (incidenti tra tifosi e cori offensivi), comunicati oggi.

Situazioni simili si verificarono nel match contro il Real Madrid del 2017, e in quel caso il club di De Laurentiis fu punito con una multa di 38mila euro proprio per lancio di oggetti e petardi e per l'occupazione delle scalinate. Un precedente che, almeno, lascia ben sperare per evitare la squalifica del campo che sarebbe una vera e propria beffa.