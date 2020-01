UFFICIALE - Lobotka in tribuna contro l'Osasuna: Napoli sempre più vicino

Confermati gli ultimi rumors sull'esclusione dalla gara di Stanislav Lobotka. Lo slovacco, come fatto intendere ieri dal tecnico Garcia, non è tra i titolari per la gara del Celta Vigo contro l'Osasuna. Il play non compare nemmeno tra gli uomini in panchina, chiaro segnale che per lui si avvicina sempre di più il trasferimento alla corte di Gennaro Gattuso. Di seguito la foto della formazione spagnola: