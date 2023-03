UFFICIALE - Lozano recuperato per l'Eintracht: le ultime da Castel Volturno

Hirving Lozano è da considerarsi completamente recuperato per la sfida di Champions League contro l'Eintracht Francoforte in programma mercoledì

Hirving Lozano è da considerarsi completamente recuperato per la sfida di Champions League contro l'Eintracht Francoforte in programma mercoledì allo stadio Diego Armando Maradona. Come comunicato dal Napoli nel consueto report da Castel Volturno, il Chucky ha svolto tutto il lavoro in gruppo, insieme al resto dei compagni. E sarà dunque abile e arruolabile per dopodomani.