UFFICIALE - Napoli-Villarreal, amichevole al Maradona il 17 dicembre: i prezzi dei biglietti

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Nel periodo di preparazione in vista della ripresa del campionato, e dopo le due amichevoli al Winter Football Series by Regnum con l’Antalyaspor e Crystal Palace, il Napoli sosterrà una terza gara amichevole contro il Villarreal Sabato 17 dicembre alle ore 20:30 allo Stadio Diego Armando Maradona. Un evento di prestigio internazionale che vedrà il ritorno in città di Pepe Reina e Raul Albiol, due protagonisti della storia azzurra degli ultimi anni. Questi i prezzi dei biglietti che verranno messi in vendita da oggi, sul circuito Ticketone, alle ore 17:00:

Curve € 8,00

Distinti € 15,00