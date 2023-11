UFFICIALE - Niente Kosovo-Israele per Rrahmani: out dai convocati, il Napoli lo avrà a disposizione per l'Empoli

Se n'è parlato tanto negli ultimi giorni, il Napoli ci ha lavorato e alla fine lo avrà a disposizione per il match contro l'Empoli: Amir Rrahmani non è presente nella lista dei convocati del Kosovo per la partita di qualificazione ai prossimi Europei contro Israele in programma domenica prossima.

Nello stesso giorno è previsto Napoli-Empoli e l'ex Hellas Verona sarà con la formazione di Rudi Garcia. Nell'elenco pubblicato dalla federazione kosovara, infatti, non c'è il nome del difensore centrale azzurro. Di seguito la lista completa.

🇽🇰The official squad list for Team Kosova is out. These players are ready to make their mark on the field, carrying the hopes of a nation. Let's unite and support our squad! ️#KOSISR | #SUIKOS | #KOSBLR pic.twitter.com/9lLmtnkj7y