UFFICIALE - Non salta la conferenza pre-Verona: domani Garcia parlerà regolarmente, fissato l'orario

Domani Rudi Garcia parlerà regolarmente in conferenza stampa. Nelle ultime ore erano emerse voci contrastanti, zittite immediatamente dal club azzurro, che ha comunicato che è prevista per domani alle 13:30, alla vigilia di Hellas Verona-Napoli, il consueto incontro tra l'allenatore azzurro e i media. Come al solito la conferenza stampa sarà riportata da Tuttonapoli.net con la nostra diretta testuale.