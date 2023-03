UFFICIALE - Osimhen è tornato in gruppo, Lozano ancora a parte: le ultime

Come sta Lozano? Osimhen è tornato ad allenarsi? Tutte risposte che arrivano dal comunicato del Napoli sull'allenamento odierno a Castel Volturno

Come sta Lozano? Osimhen è tornato ad allenarsi? Tutte risposte che arrivano dal comunicato del Napoli sull'allenamento odierno a Castel Volturno: "Raspadori ha svolto allenamento personalizzato in campo. Lozano ha svolto lavoro individuale in palestra. Osimhen ha svolto intera sessione in gruppo".