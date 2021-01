UFFICIALE - Osimhen non trova pace: rientrato in Italia, è risultato positivo al Covid-19! La nota SSCN

Il periodo nero di Victor Osimhen prosegue. Ai box dall'inizio di novembre a causa di un problema alla spalla prima e al braccio poi, l'attaccante nigeriano è rientrato in Italia dopo esser stato in Belgio per il recupero e, dopo aver effettuato il consueto tampone di controllo, è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è il Napoli tramite una nota ufficiale:

"La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra".