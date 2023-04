UFFICIALE - Osimhen recuperato! Intera seduta in gruppo: col Verona ci sarà

Victor Osimhen ha svolto l'intero allenamento in gruppo per la prima volta dall'infortunio che gli ha fatto saltare le ultime partite

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen ha svolto l'intero allenamento in gruppo per la prima volta dall'infortunio che gli ha fatto saltare le ultime partite, compresa l'andata dei quarti di finale di Champions League con il Milan. Il centravanti nigeriano, dunque, è da considerarsi recuperato già per la partita di domani contro l'Hellas Verona.