UFFICIALE - Osimhen vola in Nigeria! Permesso per andare via prima: i dettagli

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Victor Osimhen ha lasciato Napoli e l'Italia. Come annunciato dal club azzurro, l'attaccante nigeriano dopo essersi allenato oggi ha ottenuto un permesso per volare in Nigeria e raggiungere la famiglia, prima di partire per la Coppa d'Africa. Di seguito il comunicato della SSC Napoli: "Al termine dell’allenamento odierno, Osimhen ha ottenuto un giorno di permesso così da poter raggiungere la famiglia prima di partire per il ritiro della Nazionale". Ricordiamo che l'ex Lille è squalificato in campionato e avrebbe saltato comunque il match col Monza.