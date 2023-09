UFFICIALE - Polverizzati i biglietti per Napoli-Real Madrid! Il Maradona sarà tutto esaurito

Non ci sarà dunque la Fase 3 della vendita, sono bastate le prime due per il sold out.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Napoli-Real Madrid è già un big match da tutto esaurito. Dopo la prelazione per gli abbonati, è partita oggi la Fase 2 dedicata ai possessori di fidelity card e oggi stesso i biglietti sono anche terminati. Non ci sarà dunque la Fase 3 della vendita, sono bastate le prime due per il sold out. Letteralmente polverizzati i tagliandi dai tifosi fortunati ad acquistarli dopo le lunghe code online di cui vi abbiamo parlato nelle scorse ore. Come prevedibile, l'atmosfera al Maradona il prossimo 3 ottobre sarà pazzesca, da Champions League.