UFFICIALE - Rinnovo a sorpresa: Raspadori prolunga fino al 2028! L'annuncio del club

Rinnovo a sorpresa in casa Napoli: Giacomo Raspadori allunga il contratto di un anno rispetto alla precedente scadenza. Come annunciato dalla società, l'ex Sassuolo ha firmato un nuovo accordo fino al 2028. Di seguito il comunicato ufficiale: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Giacomo Raspadori fino al 30 giugno 2028".