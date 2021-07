UFFICIALE - Ritiro Dimaro, ecco come prenotarsi per allenamenti, eventi e amichevoli

In occasione del ritiro estivo di Dimaro Folgarida (15 - 25 luglio), in collaborazione con l’APT della Val Di Sole, che gestirà gli ingressi agli eventi, la SSC Napoli è lieta di riabbracciare i propri tifosi e di illustrarne il calendario completo.

Al seguente link, è presente il programma degli allenamenti ai quali i tifosi potranno assistere, previa prenotazione, registrando i propri dati anagrafici: https://moduloaccessoritiro2021.sscnapoli.it

L’Ordinanza della Provincia autonoma di Trento n°77 del 2 luglio 2021 riguardante i protocolli per la visione degli eventi sportivi, nei giorni prestabiliti, nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi protocolli anti-contagio in attuazione all’emergenza Covid-19, prevede la garanzia del distanziamento minimo di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Per questo il Centro Sportivo di Dimaro Folgarida è stato dotato di ulteriori due tribune che raddoppiano di fatto i tradizionali posti disponibili per gli spettatori. In virtù di tali novità per ogni allenamento saranno disponibili 700 posti pur mantenendo il rapporto pari al 50% di capienza dell’impianto. In sostanza è stata mantenuta la capienza dello Stadio garantita negli ultimi anni.

Per accedere all’impianto gli spettatori dovranno essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021, compresa l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo eseguito nelle 48 ore precedenti e rilasciato in formato cartaceo o digitale; tale previsione non si applica a coloro che hanno meno di 16 anni.

Al seguente link è possibile consultare le modalità di acquisizione delle certificazioni verdi: https://www.dgc.gov.it/web/.

I varchi di accesso al pubblico saranno monitorati e controllati mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva con personale di sicurezza, il quale vigilerà affinché non venga superata la capacità del massimo di affollamento di ogni area, facendo rispettare sia l’utilizzo della mascherina di protezione, sia la distanza interpersonale di almeno un metro al fine di evitare assembramenti. Inoltre, agli ingressi verrà misurata la temperatura corporea, tutti coloro che avranno una temperatura pari o superiore ai 37,5° non saranno ammessi all’interno dell’impianto.

Ogni tifoso potrà scegliere l’evento preferito e, se la registrazione dei dati (Nome, Cognome, Data di nascita, Luogo di nascita, Codice Fiscale, Indirizzo di Residenza, Email e Recapito telefonico) andrà a buon fine, riceverà a mezzo posta elettronica l’invito per assistere all’allenamento scelto e dovrà presentarsi direttamente al Centro Sportivo di Dimaro Folgarida il giorno dell’evento, esibendo sul proprio smartphone, il codice ricevuto via mail, che servirà per accedere all’impianto, senza necessità di stamparlo, nonché le certificazioni verdi. Ogni codice consentirà l’ingresso di una sola persona. Ogni tifoso potrà richiedere al massimo due posti per ogni allenamento.

Nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, anche per gli eventi che si terranno in piazza Madonna della Pace, sarà necessario accreditarsi attraverso il seguente link, per un massimo di 1000 persone per ogni singolo evento: https://moduloaccessoritiro2021.sscnapoli.it/eventi.aspx.

Ai fini dell’accreditamento, non sarà necessario il possesso delle certificazioni verdi ma sarà sufficiente il rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro.

Questo, invece, il calendario delle amichevoli

18.07.2021 ore 17.30 Napoli vs U.S. Bassa Anaunia

24.07.2021 ore 17.30 Napoli vs Pro Vercelli

L’APT della Val di Sole ha attivato un canale di distribuzione dei tagliandi al seguente link, dove i tifosi potranno acquistare il biglietto, registrando i propri dati anagrafici: https://www.liveticket.it/ritironapolivaldisole

Una volta completata la procedura d’acquisto, il tifoso riceverà via mail il titolo in formato digitale, che potrà esibire direttamente agli ingressi del Centro Sportivo di Dimaro Folgarida, senza necessità di stamparlo, unitamente ad un valido documento di riconoscimento ed alle certificazioni verdi.

Anche per le amichevoli saranno disponibili 700 posti, pari al 50% di capienza dell’impianto

Per tutti gli eventi non sarà consentito il cambio utilizzatore.

La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e rispettare, anche in occasione di tutti gli eventi, il Codice di Condotta della SSC Napoli (https://www.sscnapoli.it/static/content_2cols/Codice-di-Condotta-443.aspx).