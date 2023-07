UFFICIALE - Serie A, anticipi e posticipi fino al 4° turno: Napoli a Frosinone di sabato, debutto in casa di domenica

La prima in casa, al Maradona, è stata fissata per domenica 27 agosto alle 20:45. La terza giornata contro la Lazio di nuovo di sabato.

La Lega ha reso noti gli anticipi e i posticipi delle prime quattro giornate di Serie A. Per quanto riguarda il Napoli, il debutto sul campo del Frosinone è previsto per sabato 19 agosto alle 18:30, nel match che insieme a Empoli-Hellas Verona inaugurerà il nostro campionato 2023/24.

Gli altri incontri degli azzurri

La prima in casa, al Maradona, è stata fissata per domenica 27 agosto alle 20:45. La terza giornata contro la Lazio, sempre tra le mura amiche, è invece programmata per sabato 2 settembre alle 20:45. Infine nel quarto turno Genoa-Napoli è stata fissata alle 20:45 di sabato 16 settembre. Nelle seguenti immagini il programma completo dei primi quattro turni di Serie A.