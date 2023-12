UFFICIALE - Si ferma di nuovo Lindstrom! Out anche un altro azzurro oltre a Olivera ed Elmas

L'ex Eintracht Francoforte oggi si è allenato soltanto in palestra per questo problema e non con il resto dei compagni.

Walter Mazzarri dovrà fare di nuovo a meno di Jesper Lindstrom. Già out nel mese di novembre, l'allenatore azzurro all'esordio con l'Atalanta non aveva potuto convocare per un infortunio muscolare. E adesso il danese è costretto a fermarsi di nuovo a causa di una lombalgia. A riferirlo è la SSC Napoli nel suo consueto report da Castel Volturno.

L'ex Eintracht Francoforte oggi si è allenato soltanto in palestra per questo problema e non con il resto dei compagni. E non è stata l'unica sorpresa per l'allenatore di San Vincenzo, che non ha potuto contare neanche sul terzo portiere Nikita Contini, alle prese con una leggera sindrome influenzale. Non sono rientrati neanche Mathias Olivera ed Eljif Elmas.