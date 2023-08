UFFICIALE - Si ferma Kvara: non partirà per la trasferta di Frosinone

Niente esordio stagionale a Frosinone dunque per la stella georgiana, ma lo stop non dovrebbe essere particolarmente serio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Kvaratskhelia ha svolto parte del lavoro in gruppo, parte personalizzato per un affaticamento e non prenderà parte alla trasferta di Frosinone", è l'aggiornamento dell'ultim'ora - dopo la seduta di questa mattina - fornito dalla SSCNapoli. Niente esordio stagionale a Frosinone dunque per la stella georgiana, ma lo stop non dovrebbe essere particolarmente serio.