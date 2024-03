UFFICIALE - Si ferma Osimhen! Lavoro personalizzato per un problema fisico: è in dubbio per l'Inter

Brutte notizie dall'allenamento di oggi a Castel Volturno. Francesco Calzona non ha potuto contare su Victor Osimhen

Brutte notizie dall'allenamento di oggi a Castel Volturno. Francesco Calzona non ha potuto contare su Victor Osimhen, che si è limitato a un lavoro personalizzato. Il motivo? Un affaticamento muscolare nel finale della partita di Barcellona. Ad annunciarlo è il Napoli stesso nel consueto report da Castel Volturno:

"Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento muscolare accusato nel finale di gara a Barcellona". A questo puntoo il centravanti nigeriano è da considerare in dubbio, in forte dubbio, per il big match sul campo dell'Inter.