UFFICIALE - Tegola a Castel Volturno: infortunio per Ngonge durante l'allenamento!

Cyril Ngonge ha lasciato la seduta nelle fasi iniziali per un trauma contusivo alla coscia sinistra

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie per Calzona in vista della gara di domenica contro il Monza. Cyril Ngonge ha lasciato la seduta nelle fasi iniziali per un trauma contusivo alla coscia sinistra. Una vera e propria tegola per l'allenatore azzurro che già aspetta il rientro di Kvaratskhelia. Ngonge era appena rientrato dopo un lungo infortunio e ora è costretto a fermarsi di nuovo.