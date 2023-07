ULTIM'ORA - Arriva Gollini! Scambio di documenti in corso, si attendono solo visite e ufficialità

Si tratta di un ritorno dopo l'esperienza temporanea della passata stagione, quando a gennaio il Napoli aveva puntato su di lui

© foto di www.imagephotoagency.it

Le visite mediche di Pierluigi Gollini col Napoli sono fissate tra oggi e domani. Il giocatore si trasferisce in prestito con diritto di riscatto come spiegato nella serata di ieri per 0,5 milioni di prestito e 7 per il riscatto. Si tratta di un ritorno dopo l'esperienza temporanea della passata stagione, quando a gennaio il Napoli aveva puntato su di lui - in uno scambio con Sirigu - dopo sei mesi di prestito, abbastanza deludenti, alla Fiorentina.

Scambio di documenti in corso

In questo momento i due club si stanno scambiando i documenti e l'ufficialità può arrivare a ore. Con la maglia azzurra Gollini ha già giocato quattro partite, subendo quattro reti. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.