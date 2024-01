ULTIM'ORA - Ci siamo per Perez: trattativa alle battute finali, si può chiudere già oggi!

Ancora alla ricerca di un difensore, ultimo rinforzo necessario per questa campagna acquisti invernale, il Napoli è sempre più vicino a Nehuen Perez

Ancora alla ricerca di un difensore, ultimo rinforzo necessario per questa campagna acquisti invernale, il Napoli è sempre più vicino a Nehuen Perez a titolo definitivo dall'Udinese e l'operazione potrebbe concludersi positivamente già oggi. Lo riferisce anche l'esperto di mercato Fabrizio Romano:

"Il Napoli è pronto a concludere presto l'accordo per Nehuén Pérez. Trattativa giunta alle battute finali ora con l'Udinese, dopo aver concordato i termini personali. Tutte le parti sono fiduciose nella possibilità di realizzarlo presto. L'Atlético ha la clausola di rivendita per Pérez. Il Napoli sta lavorando adesso per chiudere l'operazone con l'Udinese oggi. Potrebbe essere questione di ore".