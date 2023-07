ULTIM'ORA - Clamoroso L'Equipe - Mbappé rifiuta, l'Al-Hilal ora vuole Osimhen

Mbappé ha rifiutato l'Arabia Saudita così l'Al-Hilal, la squadra di Koulibaly e Milinkovic-Savic, ha cambiato obiettivo

Mbappé ha rifiutato l'Arabia Saudita così l'Al-Hilal, la squadra di Koulibaly e Milinkovic-Savic, la stessa che sta trattando Verratti dal Psg, ha cambiato obiettivo. Come scrive L'Equipe, ora la priorità si chiama Victor Osimhen. Una trattativa che potrebbe nascere molto presto. L'attaccante nigeriano, ricordiamo, è in trattativa col Napoli per il rinnovo di contratto ed anche con buone prospettive fino a questo momento.