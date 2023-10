ULTIM'ORA - Conte frena: "Mi state accostando a club importanti, ma per ora voglio stare fermo!"

Musumeci al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto Campi Flegrei in seguito all'emergenza per lo...

GIOVANILI PRIMAVERA, BRUTTA SCONFITTA A CESENA: AZZURRINI IN DIFFICOLTÀ DOPO LA YOUTH LEAGUE Il Napoli è stato sconfitto dal Cesena per 4-1 nella quarta giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B al Centro Sportivo "Rognoni" di Cesena. Il Napoli è stato sconfitto dal Cesena per 4-1 nella quarta giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B al Centro Sportivo "Rognoni" di Cesena. LE ALTRE DI A CLAMOROSO LUKAKU: "SE DICESSI COS'È SUCCESSO IN ESTATE SAREBBE UNO CHOC PER TUTTI!" (ANSA) - ROMA, 11 OTT - "Chi mi conosce sa che non mi piace girarci intorno, parlerò per tempo, ma se dicessi davvero com'è andata l'estate scorsa tutti rimarrebbero scioccati". Così Romelu Lukaku in conferenza stampa dal Belgio,... (ANSA) - ROMA, 11 OTT - "Chi mi conosce sa che non mi piace girarci intorno, parlerò per tempo, ma se dicessi davvero com'è andata l'estate scorsa tutti rimarrebbero scioccati". Così Romelu Lukaku in conferenza stampa dal Belgio,...