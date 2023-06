ULTIM'ORA Dall'Inghilterra - Kim-Bayern, ci siamo! Raggiunto accordo verbale per 5 anni

Il Bayern Monaco ha concluso l'accordo su un contratto quinquennale con Kim Min-jae. Fonti del club tedesco confermano l'accordo verbale ora in vigore fino a giugno 2028. Il prossimo passo verso il Bayern sarà pagare la clausola di uscita nel suo contratto al Napoli e sarà fatto presto. Il club bavarese venderà Lucas Hernández al PSG nei prossimi giorni, una volta concordato il prezzo finale. A riferirlo sui propri social è il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano.

EXCL: Bayern have reached total verbal agreement with Kim Min-jae on personal terms, five year deal ready — here we go! 🚨🇰🇷 #FCBayern



Kim has accepted the contract proposal as club sources confirm. Contract valid until 2028.



Next step up to Bayern: pay the release clause. pic.twitter.com/LBK8w6s20H