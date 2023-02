ULTIM'ORA - Dalla Germania: ultrà Eintracht all'opera, 9 feriti e diversi tifosi azzurri feriti

Anche in queste ore c'è massima allerta dal punto di vista dell'ordine pubblico.

Gli ultrà dell'Eintracht hanno colpito ancora, scrive il quotidiano tedesco on line Bild raccontando che la polizia ha arrestato 9 teppisti che poi però sono stati rimessi in libertà. Il quotidiano tedesco racconta di aggressioni ai danni di tifosi del Napoli (in totale dovrebbero essere 6) che sono rimasti leggermente feriti. Gli autori sono indubbiamente legati ai gruppi più a rischio dei tifosi dell'Eintracht

