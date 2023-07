ULTIM'ORA - Ecco Gollini! Entro il weekend le visite: le cifre dell'affare

Domani dovrebbero essere espletate le ultime questioni.

Pierluigi Gollini sarà nuovamente il secondo portiere del Napoli ed entro il weekend il portiere dovrebbe fare le visite mediche che certificheranno l'operazione tra azzurro e Atalanta. L'accordo tra i club è stato trovato per un prestito oneroso a mezzo milione più 7 per il possibile riscatto. Il calciatore invece firmerà fino al prossimo giugno con un quadriennale ad attenderlo in caso di conferma definita. Domani dovrebbero essere espletate le ultime questioni.

L'Atalanta, vista anche l'attuale presenza in rosa sia di Juan Musso che di Marco Carnesecchi, vorrebbe cedere in tempi brevi l'estremo difensore, e l'offerta presentata dai campioni d'Italia dovrebbe essere quella giusta, per far sì che Gollini torni a essere il vice Meret dopo i sei mesi trascorsi nel capoluogo campano nella passata stagione. Lo riferiscono i colleghi di Tmw