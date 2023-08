ULTIM'ORA Bild - Demme cambia idea: 'no' all'Hertha Berlino! Il motivo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Diego Demme non vuole più trasferirsi all'Hertha Berlino. E' questa la notizia che arriva dalla Germania, dall'autorevole quotidiano Bild, secondo cui il centrocampista del Napoli vuole cancellare l'accordo che aveva già raggiunto con il club della capitale teutonica.

Il motivo? Il pessimo inizio di stagione dell'Hertha - zero punti e neanche un gol in tre partite - avrebbe convinto l'ex Lipsia a cambiare idea. Demme, che secondo le idee della società doveva essere l'uomo-chiave del centrocampo, questo pomeriggio dovrebbe avere un colloquio finale con la compagine berlinese, ma ora l'ottimisto è pari a zero, perché la decisione sembra presa.