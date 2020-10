ULTIM'ORA - Kiss Kiss - Ispettori Figc a Castel Volturno: stanno verificando la bolla

In questi minuti gli Ispettori della Procura Figc sono arrivati a Castel Volturno per verificare che tutti i criteri della bolla siano rispettati. Stabiliranno se il Napoli si sta allenando, come da protocollo, in una situazione di totale isolamento. Lo ha riferito ai microfoni di Kiss Kiss Napoli il direttore della radio ufficiale, Valter De Maggio.