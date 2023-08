ULTIM'ORA Rai - ADL in barca con gli agenti di Veiga: si chiude! E nuovo tentativo per Koopmeiners

Aurelio De Laurentiis ha incontrato in barca gli agenti del centrocampista spagnolo, che dovrebbe firmare un contratto di cinque anni a 2,5mln di euro

Il Napoli sta definendo l'arrivo di Gabri Veiga. Aurelio De Laurentiis ha incontrato in barca gli agenti del centrocampista spagnolo, che dovrebbe firmare un contratto di cinque anni a 2,5mln di euro. Al Celta Vigo invece andranno 35mln di euro, bonus inclusi, ed una percentuale minima di futura rivendita. A riferirlo alla Domenica Sportiva è l'esperto di mercato Ciro Venerato, aggiungendo che dal Napoli non negano un tentativo anche per Teun Koopmeiners, ma l'Atalanta chiederebbe non meno di 45mln di euro.