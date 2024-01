ULTIM’ORA Sky - Cambio di programma per Zerbin: niente Frosinone, va a Monza nell’affare Popovic

Nell'operazione Popovic sarebbe coinvolto anche Zerbin, che andrà quindi anche lui al Monza

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'asse Napoli-Frosinone sembrava caldissimo per quanto riguarda le operazioni di Popovic e Zerbin: entrambi erano ormai destinati a essere ceduti in prestito al club ciociaro. Nella giornata di ieri, però, è emerso che i gialloblu non hanno lo slot extra-comunitario libero per tesserare il giovane talento serbo e l'errore potrebbe costare caro perché il Napoli ha virato sul Monza.

Ma non è tutto, come riporta Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, nell'operazione Popovic sarebbe coinvolto anche Zerbin, che è stato richiesto dal Monza. L'esterno classe '99 ha già l'accordo con entrambi i club: la decisione finale, quindi, spetta al Napoli: "Napoli, anche Zerbin verso il Monza nell’operazione Popovic. De Laurentiis e Galliani sono stati in contatto sia oggi che ieri e il dirigente del Monza ha chiesto di inserire anche Zerbin nella trattativa per Popovic".