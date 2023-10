ULTIM'ORA Sky - Conte prima scelta di ADL, contatti già avviati: ecco come si può convincere il tecnico

L'avventura a Napoli di Rudi Garcia sembra essere già arrivata ai titoli di coda.

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

L'avventura a Napoli di Rudi Garcia sembra essere già arrivata ai titoli di coda. Per sostituire il tecnico francese la prima scelta del presidente Aurelio De Laurnetiis è Antonio Conte, ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio: “Antonio Conte è il candidato numero uno se Rudi Garcia dovesse essere esonerato. Credo che il destino del francese sia appeso proprio ad un eventuale accordo tra Conte ed De Laurentiis. Non credo ci siano chiusure da parte del tecnico, c’è sintonia col presidente. Conte stimolato di avere una squadra strutturata e non da ricostruire.

Investimento possibile. "Chiaro, ci sono aspetti economici da sottolineare, ma De Laurentiis offrì a Luis Enrique la stessa cifra su cui viaggia Conte. Se il presidente vuole fare questo investimento, può farlo. Poi ci sono una serie di situazioni contrattuali tra clausole e Decreto Crescita che andrebbero valutate. Se fosse una cosa così immediata l'avvicendamento di Garcia, Conte non sarebbe sicuramente oggi a Torino per l'evento della Juventus. Non escludo ci siano già stati contatti tra Conte e De Laurentiis. Ci vorrebbero almeno tre anni di contratto per convincere Conte, che non accetterebbe tutte quelle clausole imposte da De Laurentiis. Anche per questo ci vuole del tempo".