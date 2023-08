ULTIM'ORA Sky - Lozano-PSV, ancora nessun accordo: gli olandesi continuano a trattare col Napoli

Non è ancora conclusa la trattativa tra Napoli e Psv Eindhoven per la cessione di Hirving Lozano.

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è ancora conclusa la trattativa tra Napoli e Psv Eindhoven per la cessione di Hirving Lozano. I due club, come riferisce Sky Sport, continuano a trattare per il messicano. Finora manca ancora l'accordo definitivo per il ritorno in Olanda dell'attaccante.

Intanto stamane Lozano ha svolto regolarmente l'allenamento con in campioni d'Italia al Konami Training Center di Castel Volturno. Presente anche Jesper Lindstrom, appena arrivato dall'Eintracht Francoforte e che sulla carta è designato ad essere il sostituto proprio del messicano.