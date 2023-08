ULTIM'ORA Sky - Mario Rui rinnova fino al 2026! Rientrata tensione ed addio escluso

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo quello di Giovanni Di Lorenzo, in casa Napoli si prepara un altro rinnovo di contratto: sarà Mario Rui il prossimo campione d'Italia in carica a prolungare l'accordo con la società azzurra. L'esterno sinistro portoghese firmerà presto il rinnovo fino al 2026. Un prolungamento di un anno, visto che l'attuale accordo è in scadenza il 30 giugno 2025. Risolta in queste ore dunque la situazione che aveva creato qualche tensione fra le parti, col calciatore che era arrivato ad aprire all'ipotesi di una cessione in questa sessione di mercato. Lo scrive Gianluca Di Marzio di Sky Sport sul suo sito.