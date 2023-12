ULTIM'ORA Sky - Mazzocchi, triplicata l'offerta alla Salernitana. Incontro finale anche per Samardzic

Previsto un incontro con l'Udinese per provare a chiudere la trattativa e trovare la quadra economica tra i due club.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Continua la caccia per il vice-Di Lorenzo. Il Napoli ha formulato una nuova offerta per Pasquale Mazzocchi: 2.5 milioni di euro più bonus. É stata migliorata, quindi, la prima proposta. Secondo Sky Sport, ora si attende l’ok da parte della Salernitana, con il calciatore che ha già fatto sapere di volersi trasferire e accettare la proposta del Napoli con cui ha un accordo di tre anni e mezzo.

Non è l’unica trattativa su cui lavorano Aurelio De Laurentiis e l’area mercato: in queste ore intensificati anche i contatti per Lazar Samardzic. Previsto un incontro con l'Udinese per provare a chiudere la trattativa e trovare la quadra economica tra i due club.