ULTIM'ORA Sky - Ottimismo per Kepa: intesa Napoli-Chelsea sull’ingaggio ma non sui bonus, i dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di Uefa/Image Sport

Il Napoli è al lavoro per un nuovo portiere da affiancare ad Alex Meret e punta con insistenza su Kepa Arrizabalaga. Il Napoli lavora con il Chelsea per chiudere l’affare in prestito. I contatti tra le parti sono vivi e le parti sono più vicine. E’ stata infatti raggiunta una base d'intesa per il pagamento dello stipendio dello spagnolo. Il club inglese dovrebbe pagare tre quarti dello stipendio del portiere spagnolo.

Cosa manca - Manca ancora l'intesa relativa ai bonus tra il club londinese e Napoli. Il Chelsea vorrebbe due bonus da 1,5 milioni di euro. Gli agenti del portiere sono al lavoro per abbassare questa richiesta, ma l'ottimismo è crescente. A riportarlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.