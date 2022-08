ULTIM'ORA Sky - Raspadori-Napoli, verso la fumata bianca: col Sassuolo parti sempre più vicine

Sembra prossima la chiusura della trattativa tra Napoli e Sassuolo per l'acquisto di Giacomo Raspadori.

Sembra prossima la chiusura della trattativa tra Napoli e Sassuolo per l'acquisto di Giacomo Raspadori. In serata era previsto il contatto telefonico tra il presidente del Napoli De Laurentiis e l'ad neroverde Carnevali per trovare la quadra dell'affare. Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky parti sempre più vicine.