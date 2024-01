ULTIM'ORA Sky - Si spinge per Traoré in prestito! Trattativa avanzata col Bournemouth: si può chiudere a breve

Il Napoli spinge per Hamed Junior Traorè del Bournemouth. Il trequartista ex Sassuolo è diventato uno dei principali obiettivi

Il Napoli spinge per Hamed Junior Traorè del Bournemouth. Il trequartista ex Sassuolo è diventato uno dei principali obiettivi di mercato del club azzurro come riferito da Sky Sport. Contatti in corso tra le due società in queste ore per provare a trovare un'intesa.

Sul sito di Gianluca Di Marzio si legge: "Le parti stanno già discutendo delle cifre e il Napoli lavora per chiudere velocemente la trattativa anche per anticipare Milan e Roma, che potrebbero inserirsi nei prossimi giorni (soprattutto la squadra giallorossa).

I contatti tra le parti si sono intensificati e Traorè potrebbe arrivare in prestito al Napoli senza troppi vincoli. Il profilo di Traorè piace al Napoli: l'ex Sassuolo può giocare sia a centrocampo che in attacco e, inoltre, conosce molto bene il campionato italiano".