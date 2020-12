ULTIM'ORA Sportitalia - Milik, apertura al Marsiglia che è l'offerta migliore al Napoli: cifre e dettagli

Arkadiusz Milik è un obiettivo concreto dell’Olympique Marsiglia, una scelta precisa di Villas Boas che ha già parlato con l’entourage dell’attaccante, racconta sul suo sito l'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà: "Confermata l’indiscrezione lanciata ieri sera da Sportitalia, possiamo aggiungere che nel giro di una settimana l’attaccante in scadenza con il Napoli darà il placet definitivo. Ma la strada è giusta, oggi l’Olympique è in pole pur rispettando tutte le dinamiche del mercato che possono cambiare ogni giorno e forse ogni ora. Al momento fuori i club italiani che entrerebbero in lizza soltanto a parametro zero, ma la volontà di Milik è quella di andare a giocare nell’anno che porta agli Europei. C’è di più: l’Olympique ha preannunciato una proposta da dieci milioni con i bonus e forse qualcosa in più. L’Atletico offre cinque milioni più bonus, ma a Madrid c’è Suarez indiscutibile titolare, a Marsiglia Milik avrebbe visibilità. E non sarebbe un problema per lui legarsi con un lungo contratto all’Olympique. Il profilo piace molto: a Marsiglia ci avevano provato con forza già qualche sessione di mercato fa, ma non c’erano i margini. Oggi sì, servono le firme, però la strada è tracciata, aspettando l’ultimo placet di Milik che intanto ha aperto".